القطاع الخاص في الإمارات ينمو بأعلى وتيرة خلال 34 شهراً

دبي (الاتحاد)

تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة خلال 34 شهراً، حسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي ارتفع من 57 نقطة نوفمبر إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر.

وجاء هذا التحسن الأخير نتيجة للتوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب النمو القوي في طلبات التصدير.

وفيما يتعلق بالتضخم، تراجعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر، في حين هبطت أسعار المبيعات للشهر الرابع على التوالي.

تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.