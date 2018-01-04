تقنية جديدة من «نيسان» للتواصل بين دماغ السائق والمركبة

دبي (الاتحاد)

كشفت «نيسان» أمس عن أحدث الأبحاث التي تمكّن السيارات من تحليل وتفسير الإشارات الصادرة عن دماغ السائق، ما سيعيد تعريف الكيفية التي يتفاعل الناس من خلالها مع سياراتهم.

ويُتوقع لهذه التقنية الثورية للتواصل بين دماغ السائق والمركبة، والتي يشار إليها برمز «B2V» (BRAIN TO VEHICLE) أن تسرّع من ردود أفعال السائقين أثناء القيادة، وتجعل السيارات في عملية تكيّف متواصلة لجعل القيادة أكثر سلاسة ومتعة.

وسوف تستعرض «نيسان» القدرات المميزة التي ستوفرها هذه التكنولوجيا الاستثنائية، خلال مشاركتها في معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية CES 2018 في لاس فيغاس.

وتعد تقنية «B2V» أحدث الابتكارات المتقدمة في رؤية نيسان للتنقل الذكي والتي ستحدث تغيراً جذرياً في طريقة قيادة وتشغيل ودمج السيارات في المجتمعات.