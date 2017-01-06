لندن تواجه آثار استقالة سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي

لندن (أ ف ب)

عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأول، الدبلوماسي «تيم بارو» سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي، إثر استقالة مفاجئة لسلفه، ألقت الضوء على الصعوبات التي تواجهها لندن في إطار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

و«بارو»، المدير السياسي في وزارة الخارجية، كان سفيراً لدى موسكو بين عامي 2011 و2015، ويعرف جيداً المؤسسات الأوروبية، لأنه كان دبلوماسياً في بروكسل مرتين.

وأوضح بارو في بيان صادر عن مكتب «ماي» أنه «يتشرف» بتعيينه. ورحب متحدث باسم الحكومة البريطانية بتعيين «مفاوض صعب» لديه «خبرة مناسبة للدفاع عن الأهداف البريطانية في بروكسل».

أما سلفه «إيفان روجرز» فاستقال بشكل صاخب قبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، منتقداً عدم استعداد الحكومة لمواجهة «بريكست».