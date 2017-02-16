مطالبات بطرد طالب حرق نقوداً أمام متشرد

أبوظبي (الاتحاد)

أثار الطالب رونالد كوين (18 سنة) غضب الكثيرين بجامعة كامبريدج الإنجليزية بعد نشر فيديو مصور له على «سناب تشات»، وهو يشعل النار في ورقة من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً أمام متشرد بلا مأوى. وعلى الرغم من طرده من جمعية المحافظين بالجامعة بعد غضب أعضائها من سلوك الطالب في السنة الأولى في كلية بمبروك للقانون، إلا أنه تم إطلاق عريضة لطرده من الجامعة كلها، وحصلت بالفعل على أكثر من 400 توقيع حتى الآن. كما ظهرت، وفق موقع «etro»؛ مطالبات أيضاً بإجباره على العمل 200 ساعة في ملجأ للمشردين «حتى يتعلم أنه لا يمكن التعامل مع الناس بهذه الطريقة من دون عواقب»، حسبما جاءت التعليقات على المذكرة. ويُظهر الفيديو الذي شاهده مئات الطلاب، رونالد في حالة سُكر ويُعاني لإشعال النار في الورقة النقدية أمام المتسول. من جانبها، قالت والدته ساندرا ماكلولين (46 سنة) إنها لا تتخيل أنه قام بمثل ذلك السلوك الطائش والقاسي لأن ذلك عكس شخصيته تماماً، مؤكدة أنه تطوع للعمل في ملجأ ستوكبريدج للمشردين في أدنبرة عندما كان لا يزال في المدرسة.