نسرين طافش.. «متغيّر عليّ»

القاهرة (الاتحاد)

طرحت السورية نسرين طافش تجربتها الغنائية الأولى التي تحمل عنوان «متغيّر عليّ» في تطبيق أنغامي، وحصدت عنها أرقاماً كبيرة من الجمهور وضعتها في صدارة النجوم، برغم أنه لم يمضِ على طرحها سوى أيام قليلة، وتمكنت من الحصول على شهادات تقدير واعتراف من كبار النجوم العرب، فضلاً عن النقاد والإعلاميين، الذين تماهوا مع حركة الجمهور العربي، الذي عبّر عن إعجاب كبير بما أبدته حسناء الشاشة العربية في الغناء لأول مرة، وظهرت الشهادات التي أبداها أهل الاختصاص، ومنهم المخرجة رشا شربتجي، والشاب خالد علي شكل احتفاء بمطربة آتية من عالم الدراما فقدمت ما فاق التصور.

وكانت نسرين أطلقت الأغنية على مقربة من عيد الحب «فالنتاين»، وأعلنت أنها فضلت أن يكون المشروع رومانسياً بامتياز، وتعاونت مع المخرج سعيد الماروق في تصوير الكليب الذي تم في لبنان، في حين أخذت الكلمات والألحان عن إياد الريماوي، وحاز جان ماري رياشي حقوق التوزيع، وتولت شركة ميمونت ايفينت عمليات الإنتاج.