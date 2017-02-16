حمزة العيلي بارع في شخصية «مسكر»



تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017 عن شخصية الشاب المعاق «مسكر» في مسلسل «ابن حلال» أمام محمد رمضان، أوضح الممثل حمزة العيلي أنه كان لديه أصدقاء من المعاقين يعانون بشدة، ولديهم أحاسيس قوية ومختلطة، وإنه كان يقوم بتقليدهم سابقاً، وهو ما ساعده على أداء شخصية شاب معاق ذهنياً على خشبة المسرح قبل تقديمه في المسلسل بثلاث سنوات، موضحاً أنه كان دوراً أصعب لأن المسرحية كانت باللغة العربية الفصحى، وبسبب إجادته للدور في المسرحية عرض عليه دور المعاق في المسلسل. ويتمنى حمزة تقديم فيلم خاص عن حياة المعاقين لمناقشة مشاكلهم، وطالب بضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة وعدم تركهم في الشوارع. وقال: المعاقون يجب أن ننظر لهم بعين أخرى، لأن لدى بعضهم قدرات عقلية، وهم يحتاجون إلى عطف كبير، وعلينا كمجتمع أن نهتم بهم، ونعلمهم ونجعلهم أشخاصاً منتجين.