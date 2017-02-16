حنان ترك لجأت للأطباء النفسيين

أشارت المخرجة شيرين عادل إلى أن مسلسل «سارة» تناول قصة فتاة توقف نموها العقلي مع استمرار نموها الجسدي، حيث تبلغ من العمر أكثر من 20 عاماً، وتعيش بعقل طفلة في الرابعة، بسبب مرض نفسي نادر أصابها، بعد أن شاهدت تكرار ضرب الأم على يد الأب، فتتخذ «الوضع الجنيني» لتعيش به حياتها، وبعد محاولات فاشلة في علاجها، توضع في مصحة للأمراض النفسية لتقضي سنوات طفولتها ومراهقتها. وأشارت إلى أن حنان ترك تحمست للشخصية، لأنها استهوتها كونها حالة نادرة لا تحدث إلا مرة في المليون، إلى جانب الدراما العالية في الأحداث، وأن فريق عمل المسلسل لجأ قبل بدء التصوير إلى العديد من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال، حتى يتم تقديم الموضوع بشكل علمي صحيح.

ولفتت إلى أن المسلسل قامت ببطولته حنان ترك وأحمد رزق، وحقق نجاحاً لافتاً وتعاطفاً كبيراً من الجمهور عند عرضه خلال شهر رمضان عام 2005.