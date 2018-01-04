ترشيح «كيا ستينجر 2018» لجائزتين

دبي (الاتحاد)

أعلنت «كيا موتورز»، من خلال موزعها في الإمارات، شركة الماجد للسيارات، عن ترشيح «كيا ستينجر 2018» الجديدة كلياً لجائزتي «أفضل سيارة في أميركا الشمالية للعام»، و«أفضل سيارة في أوروبا للعام».

وكان قد تم طرح سيارة السيدان الرياضة السريعة للمرة الأولى في دولة الإمارات خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017 في نوفمبر، وتعد واحدة من سبع سيارات وصلت للترشيحات النهائية لنيل الجائزة الأوروبية، بينما كانت واحدة من ثلاث سيارات فقط تأهلت للحصول على الجائزة الأميركية.

منذ إطلاقها، حصلت «كيا ستينجر» على تقدير واسع من قبل وسائل الإعلام المتخصصة في عالم السيارات لتصميمها الاستثنائي الذي يظهر روحها القوية وأناقتها التي تحمل خصائص سيارات التجوال التاريخية، لتتيح الفرصة لمالكيها للسفر بطريقة راقية وسريعة.

وفي كل مرحلة من مراحل التطوير، كان هناك حرص شديد على تصميم «كيا ستينجر» وهندستها لتكون واحدة من سياران «غران توريسمو» المثالية، حيث أضيفت العناصر الجمالية للمنطقة الأمامية، مع توسعة المقصورة الداخلية لتتسع لخمسة ركاب وأمتعتهم، مع تعزيز ثباتها وسلاسة قيادتها، والتعامل مع بذكاء مع الخصائص المتوافرة وقوتها المرتكزة على الدفع الخلفي.