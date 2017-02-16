«ذوو الإعاقة».. أدوار لدواع ليست إنسانية

سعيد ياسين (القاهرة)

اعتبر الدكتور صلاح عبدالله، وهو كفيف وحاصل على الدكتوراه في فلسفة الأديان، بعض الأفلام التى تناولت شخصية الكفيف «فاشلة»، لأنها لم تستطع أن تنفذ إلى نفسية الرجل الكفيف أو الجوانب الإنسانية، وقال: العديد من المظاهر التي يتصف بها الرجل الكفيف لم تظهر في السينما، وانتقد بعض الأفلام القديمة والحديثة التي تناولت شخصية الأعمى.

«ليلى في الظلام»

قال الناقد روبير الفارس إن ذوي الإعاقة من فاقدي البصر أكثر الأنواع وجوداً في السينما المصرية منذ بدايتها حتى الآن، حيث كان أول فيلم في السينما المصرية «ليلى في الظلام» لليلى مراد عام 1944، ثم «اليتيمتان» الذي جسدت فيه فاتن حمامة دور الكفيفة، وكان والدها فاخر فاخر في الفيلم أيضاً من ذوي الإعاقة، نتيجة إصابة في قدمه، و«العمياء» لسميرة أحمد، و«جسر الخالدين» لشكري سرحان الذي أصيب بالعمى وفيه أيضا أصيبت سميرة أحمد بالعمى.

وأشار إلى أن الصم والبكم أيضاً كان لهم نصيب في السينما، كما حدث في فيلم «رصيف نمرة 5» لفريد شوقي وهدى سلطان وزكي رستم، حيث كانت المرأة «البكماء» مفتاح حل اللغز والكشف عن زعيم العصابة لكن كانت هناك جوانب إنسانية في حياتها تتطلب التركيز عليها، وفيلم «الخرساء» لسميرة أحمد التي تعد من أكثر الفنانات تجسيدا لأدوار ذوي الإعاقة.