أبوظبي (الاتحاد)

أهدى ضيف الاتحاد وفيزا لخدمات الدفع الرقمية، أحد عشر عضواً سعيد الحظ من أعضاء برنامج الولاء ضيف الاتحاد، هدية العام الجديد، وهي عبارة عن مليون ميل من أميال المسافر الدائم لكل منهم، وذلك عبر مسابقة مليونير الأميال.

وحظي أعضاء ضيف الاتحاد الذين سجلوا في الحملة الترويجية وحجزوا رحلاتهم مع الاتحاد للطيران مستخدمين بطاقات فيزا قبل 21 أكتوبر، بفرصة الفوز بأحد الملايين الأحد عشر من أميال ضيف الاتحاد.

وهنأ ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد، الفائزين خلال حفل تقديم الجوائز، الذي أقيم في المقر الرئيس للاتحاد للطيران في أبوظبي، قال فيه: «يسرّنا أن يفوز أعضاء برنامجنا بهذه الأميال، لنتيح لهم الفرصة لاختبار حياة الرفاهية حتى أوجها مع ضيف الاتحاد وفيزا. وهذا مثال آخر على أهمية الشراكة بين ضيف الاتحاد وفيزا والقيمة العالية التي تحظى بها عالمياً بين أعضاء برامجنا».

يمكن لمليون واحد من أميال ضيف الاتحاد شراء مجموعة فاخرة من المنتجات، تشمل سبع رحلات على متن الاتحاد للطيران لشخصين، أو أربع أجهزة آيفون 7، أو أربع آلات تصوير ماركة Go-Pro، أو أربع سماعات ماركة Bose، أو 87 جراماً من الذهب.