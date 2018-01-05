بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكدت وزارة الاقتصاد، مخالفة محال الامتناع عن إعطاء المستهلك الفلوس المتبقية بعد «الضريبة» وأحقية المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة، حيث قامت بعض المطاعم والبقالات بتحصيل مبالغ مالية منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي تحت شعار غياب العملة بقيمة أقل من الدرهم، وتحديداً دون الـ25 فلساً، مؤكدة أن تحصيل هذه المبالغ يعد ممارسة غير سليمة وتندرج في بند استغلال المستهلك وهو ما يعاقب عليه القانون، مشيرة إلى تلقيها خطابا من المصرف المركزي يؤكد وجود كافة أنواع العملات الصغيرة عند جميع البنوك وعلى التاجر أن يكون لديه جميع الأنواع.

ولفت الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن حالة الأسواق بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وملاحظات مفتشي الوزارة وشكاوى المستهلكين، ستكون البند الأول في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك المقبل.

ونوه إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنه 2006 في شأن حماية المستهلك في المادة رقم 4 توضح عدم استغلال المستهلك وإن تصرف يضر بالمستهلك وسوف يتعرض التاجر لباب العقوبات، مشيراً إلى أن مفتشي الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية يتابعون شكاوى المستهلكين، ويقومون باتخاذ الإجراءات حيالها.

وتتضمن الجولات التفتيشية للوزارة والدوائر الاقتصادية والتي تستمر خلال الربع الأول من العام لضمان ضبط واستقرار الأسواق الرقابة على المطاعم، والتأكد من نسب الزيادة في الفاتورة ومطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج الإلكتروني لقوائم أسعار وجبات المطاعم والتي دشنته الوزارة الشهر الماضي مع القوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات زيادة أسعار.