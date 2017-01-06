قتيلان بهجوم جديد في تركيا ومصرع المهاجمين

أنقرة (وكالات)

هز انفجار سيارة مفخخة مدينة أزمير أمس، وأدى إلى مقتل شخصين واندلاع اشتباك أسفر عن مقتل مسلحين مشتبهين، فيما تواصل السلطات مطاردة منفذ اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة الذي لا يزال فاراً. وتسود حالة من التوتر في تركيا عقب اعتداء إسطنبول الذي أطلق خلاله مهاجم النار في ملهى رينا في ليلة رأس السنة وقتل 39 شخصاً وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

وقال مسؤول بارز، إن المسلح ربما يكون من الأتراك الأويجور، وتم اعتقال العديد من الأتراك الايجور أمس.

وبعد أربعة أيام من اعتداء الملهى، انفجرت سيارة مفخخة أمام مبنى محكمة في مدينة أزمير غرب البلاد بعد ظهر أمس. وقالت وكالة الأناضول إن شرطياً وموظفاً في المحكمة قتلا. وأضافت أن الشرطة اشتبكت مع «إرهابيين» وقتلت اثنين منهم وفر ثالث.

وهرع العديد من سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة ووكلاء النيابة في المدينة التي نادرا ما تشهد أعمال عنف على بحر أيجه، وتعد ثالث أكبر مدينة تركية. وصرح حسن كاراباغ رئيس بلدية منطقة بايراكلي في أزمير لتلفزيون «ان تي في» أن عشرة أشخاص أُصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطرة. ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.