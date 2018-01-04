تجاوزات بقالات وشكاوى زيادة أسعار الخدمات خلال 4 أيام من تطبيق «المضافة»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

شهدت الـ 96 ساعة الماضية على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع يناير الجاري، انتظام المحال التجارية الكبرى والهايبر ماركت والسوبر ماركت في نظام التطبيق وإصدار فواتير تتضمن قيمة السلع والخدمات نسبة الضريبة المضافة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق تجاوزات في مختلف المناطق وخاصة البقالات وقطاع الاتصالات، فيما قامت البنوك بزيادة رسوم الخدمات وتحصيل الضريبة المضافة على الرسوم والخدمات، رغم إصدار المصرف المركزي تعميماً الخميس 29 ديسمبر بتحمل البنوك لضريبة القيمة المضافة، كما شهدت الأسواق مشكلة عدم توافر الفلوس أقل من الدرهم.

وشهدت الساعات الماضية تساؤلات مستهلكين حول مصير الفلوس المتبقية بعد فرض الضريبة في كل فاتورة، حيث لا يحصل عليها المستهلك نتيجة عدم توفرها، وغاب عن تطبيق الضريبة «البقالات» و«صالونات الحلاقة» و«المقاهي الشعبية» و«سوق ميناء زايد للخضار والفاكهة»، نتيجة عدم وجود فواتير للبيع أو الخدمة، فيما قامت محال صغيرة أخرى تعمل في قطاع الملابس والإلكترونيات بتطبيق الضريبة على فواتير ورقية وليست إلكترونية، ما يفرض تساؤلاً حول كيفية التأكد من تطبيق الضريبة وعدم زيادة الأسعار، وكذلك آلية تحصيلها، كما قامت محال بتحصيل ضريبة القيمة المضافة في فاتورة الحساب من دون وجود الرقم الضريبي، بحسب شكاوى المستهلكين لدى وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.

رفع الرسوم

وأخطرت بنوك عاملة في الدولة عملاءها بتعديل جميع أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من مطلع يناير الجاري، حيث أخطر بنك دبي الإسلامي المتعاملين معه بتعديل أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، مع تعديل الشروط والأحكام طبقاً لذلك بحيث تشمل هذه الضريبة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة سوف تطبق على معظم معاملات السلع والخدمات ما لم يعف القانون أو يستبعد على وجه التحديد.