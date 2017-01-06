عون يؤكد الاستعداد لـ «مواجهة إسرائيل والتصدي للإرهاب»

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، الاستعداد الدائم لمواجهة «العدو الإسرائيلي» والاستمرار بالتصدي للإرهاب بكل وجوهه.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن تصريح عون جاء خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع حضره رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والاقتصاد، إضافة إلى قادة الجيش والمؤسسات الأمنية ومدعي عام التمييز والمدعي العام العسكري.

وأوضحت أن الرئيس اللبناني نوه بأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية خلال فترة الأعياد وأعطى توجيهاته «باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدي له وحفظ الأمن وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ أكثر فأكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة». وذكرت أن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية العامة في البلاد واطلع على التدابير المتخذة في مختلف المناطق، لافتة إلى أن المجلس «اتخذ القرارات المناسبة وأبقاها سرية تنفيذا للقانون اللبناني».

وفي سياق منفصل، وجه مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس الأول، الاتهام إلى خلية مؤلفة من 15 شخصا بينهم 11 موقوفا، للتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ليلة رأس السنة.

وقال مصدر رسمي لبناني «القاضي صقر صقر، ادعى على 15 شخصاً بينهم 11 موقوفاً يؤلفون خلية إرهابية تابعة لشادي المولوي وجبهة النصرة في جرم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ليلة رأس السنة وتفجير سيارات مفخخة في بيروت وطرابلس والضاحية واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين واستهداف مدنيين في التجمعات». وأحال القاضي صقر ملف الاتهام إلى قاضي التحقيق العسكري أول رياض أبو غيدا.