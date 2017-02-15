قيود الهجرة لن تجعل مينيسوتا «بيضاء»

في الأسبوع الماضي، ألقت السلطات الأميركية القبض على «جوادالوبي غارسيا دو رايوس»، أم لطفلين أميركيين وتبلغ من العمر 35 عاماً، في مدينة فينيكس بولاية أريزونا وقامت بترحيلها إلى المكسيك التي غادرتها وهي في الرابعة عشرة للسفر بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة. لم تكن هناك أي مبررات تتعلق بالسلامة العامة لترحيلها. وكانت عملية الترحيل، التي أثارت احتجاجات، بمثابة طلقة أخرى في حرب الحكومة الفيدرالية الجديدة على الجاليات المهاجرة. وتمتد تداعيات هذه الحرب لمناطق أبعد من المدن الكبيرة مثل «فينيكس»، التي تعد المأوى لغالبية المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه المناطق أيضاً «ورثينجتون» بولاية مينيسوتا وهي مدينة تملؤها السهول ويبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة، وتقع بالقرب من الركن الجنوبي الغربي من الولاية، شمال ولاية أيوا. أما وسط المدينة فهي منطقة مزدهرة وتعج بالمطاعم والمتاجر. وخلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، يقيم المزارعون سوقاً في الهواء الطلق في موقف شركة «كامبل سوب» القديمة.
أما في شارع 10 الذي يمتد عبر مركز الحي التجاري، نجد ركن الطعام الآسيوي الذي يضم أصناف البقالة التي تشتهر بها آسيا وإسبانيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحويل الأموال. وفي الجوار يوجد متجر «إل ميكسيكانو» للبقالة، وبجواره يوجد أيضاً مطعم إل ميكسيكانو. يقول حاكم المدينة «ستيف روبينسون»، وهو من واشنطن إن عدد زملاء فصله في المدرسة الثانوية عام 1978 بلع نحو 250 طالباً. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف: «إنني أتذكر ذلك الوقت، أعتقد أننا كان لدينا أربع زملاء من غير البيض».
|
واليوم، يضم مصنع «جب بي إس» المحلي لتصنيع اللحوم أكثر من ألفي عامل يقومون بمعالجة أكثر من 20 ألف رأس ماشية يومياً. أما المشاريع الأخرى ومن بينها مزارع محلية وشركات نقل الماشية وعيادات بيطرية وتجار، فهي كلها تستفيد من الآثار الاقتصادية للمصنع.
|
حملة ترامب متعددة الأوجه ضد المهاجرين غير مجدية، فعمليات الترحيل ومنع الهجرة يمكنها فرض البؤس على الأسر والأصدقاء. ويمكنها أيضاً أن تساوم الشركات والمجتمعات والاقتصادات المحلية، بيد أنها لن تجعل أميركا بيضاء مرة أخرى. وكما ذكر خبير السكان في معهد بروكينجز «ويليام فراي»، فإن «عدد السكان البيض سيبدأ في التراجع بعد عام 2025».
*محرر الشؤون السياسية والسياسة المحلية في بلومبيرج فيو