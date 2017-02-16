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العين في المركز الثالث «مؤقتاً»

«الزعيم» يتخطى «الجوارح» بثلاثية
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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

منير رحومة (دبي)

عمّق العين جراح الشباب بالفوز عليه على ملعبه وأمام جماهيره بنتيجة 3 /‏1 ضمن الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، والتي أقيمت على ستاد مكتوم بن راشد، وصحح «الزعيم» وضعه في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة بإحراز ثلاثية عن طريق هدفي الشمراني في الدقيقتين 10 و54 من ركلتي جزاء، وهدف دياكيه في الدقيقة 77، بينما سجل الهدف الوحيد للجوارح المدافع محمد مرزوق في الدقيقة 41.

رفع العين رصيده إلى 40 نقطة، متقدماً «مؤقتاً» إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 24 في المركز الثامن. جاء الشوط مثيراً وحافلاً بالندية والحماس، خاصة مع تقدم الضيوف مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، حيث نجح الضيوف في تحقيق أسبقية معنوية، جعلته يكمل اللقاء بمعنويات عالية، رغبة في انتزاع النقاط الثلاث، وتصحيح الوضع.

وفي المقابل، دخل أصحاب الأرض بثقة مهزوزة، وارتبك خط الدفاع، وفشل في منح الفريق التوازن للتحكم في اللعب، وظهرت العشوائية في الأداء داخل الملعب. وعلى الرغم من الأسبقية في النتيجة لمصلحة العين، إلا أنه افتقد التنظيم المطلوب في صناعة الهجمات، مما حرمه من استغلال الوضع لمصلحته، وأتاح الفرصة للمنافسة لاستغلال بعض الكرات المرتدة أو الثابتة لتهديد مرمى خالد عيسى.

وأتيحت أكثر من فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، الأولى عن طريق توماس الذي توغل في الدفاع وانفرد بالحارس، لكن تصويبته مرت جانبية.

وفي الدقيقة 33 تلقى راشد عيسى كرة مواتية أمام المرمى إلا أنه لم يحسن استغلالها، إلى أن جاءت الدقيقة 41، والتي أتت بهدف التعادل من كرة ثابتة حولها محمد مرزوق برأسية إلى هدف ليعيد فريقه إلى المباراة. ... المزيد
     
 

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