ماليزيا تعتقل امرأة مشتبهاً بها في مقتل «كيم جونغ نام»

كوالالمبور (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الماليزية التي تطارد قتلة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس، امرأة تحمل جواز سفر فيتنامياً في إطار التحقيق بعملية الاغتيال التي قالت كوريا الجنوبية إنها من تنفيذ عميلتين لبيونغ يانغ.

ويأتي اعتقال المشتبه بها بعد حوالى 24 ساعة على إعلان نبأ مقتل كيم جونغ نام الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، وبعد ورود تقارير تفيد بأن عميلتين نثرتا السم في وجه القتيل في مطار كوالالمبور الدولي.

وقال قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد أبو بكر في بيان، إنه تم اعتقال المرأة التي تحمل جواز سفر فيتناميا في المطار للاشتباه بتورطها في عملية الاغتيال.

وقال أبو بكر إن المرأة المعتقلة تدعى دوان ثي هونغ وقد «تم التعرف عليها بشكل مؤكد من كاميرات المراقبة في المطار وكانت لوحدها عند اعتقالها». في هذه الأثناء أنهى خبراء الطب الشرعي في العاصمة الماليزية فحص جثة القتيل بحثا عن أدلة حول سبب مقتله.