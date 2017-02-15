باكستان: مقتل 6 وإصابة 15 في تفجيرين انتحاريين

إسلام أباد، كابول (وكالات)
أعلنت السلطات الباكستانية أمس، مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجومين انتحاريين منفصلين شمالي البلاد، في حين قتلت حركة «طالبان» 5 أشخاص واختطفت 52 مزارعاً شمال أفغانستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان، إن 3 أفراد من قوات الشرطة المحلية ومدنيين إثنين قتلوا إثر تفجير شخص انتحاري نفسه بمنطقة «مهمند» القبلية شمالي البلاد. وأوضح البيان أن الانتحاري فجر نفسه عندما استوقفته قوات الأمن عند بوابة مقر مبنى حكومي محلي ما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الشرطة المحلية ومدنيين إثنين فيما تمكن أفراد الأمن من قتل انتحاري آخر عند البوابة نفسها. من جانبه قال المسؤول بالإدارة المحلية في «مهمند» حميدالله ختاك في تصريح صحفي، إن منفذي الهجوم حاولا دخول مقر المبنى الحكومي موضحاً أن «أحدهما كان يمشي على قدميه وفتح النار على قوات الأمن فيما كان الآخر يقود دراجة بخارية واقتحم البوابة الرئيسية للمجمع». وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة في حالة حرجة نقلوا على إثرها لمستشفى قريب لتلقي العلاج.
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وأضاف أنه طبقاً لتحقيقات الشرطة الأولية فإن الهجوم كان تفجيراً انتحارياً حيث اصطدم منفذه الذي كان يستقل دراجة نارية بالحافلة ما أسفر عن مقتل قائد الحافلة وإصابة قاضي. وذكرت وسائل إعلام أن «طالبان باكستان» أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين.
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ومن ناحية أخرى، اختطف مسلحو «طالبان» 52 مزارعاً من 3 قرى أخرى بينما كانوا يعدون أراضيهم لفصل الربيع، حسبما أعلن المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد رضا غفوري. وأوضح غفوري أن «اختطاف المزارعين جاء لكي تتمكن طالبان من الضغط على سكان المنطقة للحصول على فدية لأن مواردهم المالية قد نضبت»، مضيفاً أن مسلحي طالبان «ليس لهم سبيل آخر لتوفير المؤن لذويهم».