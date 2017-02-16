واشنطن تهدد بتقليص التزاماتها المالية في «الناتو»

واشنطن، موسكو (وكالات)

هددت واشنطن بأنها سوف تقلص التزامها في حلف شمال الأطلسي، ما لم تقم الدول الأعضاء في الحلف بزيادة إنفاقها الدفاعي، في حين نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجود أي روابط مع روسيا قبل وصوله إلى البيت الأبيض، ووصفت موسكو التقارير بشأن وجود علاقات بين إدارة ترامب والمخابرات الروسية بأنها «اختلاقات»، وأكدت أنها لن تعيد شبه جزيرة القرم إلى السيطرة الأوكرانية.

وحذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بأن واشنطن «ستخفف التزامها» تجاه الحلف في حال لم تزد هذه الدول إنفاقها على الدفاع. وقال في كلمة مكتوبة قدمها لنظرائه في مقر الحلف في بروكسل «لم يعد دافعو الضرائب الأميركيون قادرين على تحمل هذه الحصة غير المتناسبة للدفاع عن القيم الغربية»، مضيفاً «إذا لم تكن دولكم ترغب في أن تخفف أميركا التزامها تجاه هذا الحلف، يجب على كل واحدة من عواصمكم أن تظهر الدعم لدفاعنا المشترك».

وخلال مؤتمر صحفي، أكد ماتيس التزام الولايات المتحدة ودعمها لجهود الحلف. وقال «إن الحلف لايزال يمثل قاعدة أساسية لربط الولايات المتحدة ودول الأطلسي معا، وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه الكبير للناتو».

وفي سياق منفصل، علق ترامب أمس على تويتر، أن مسألة «وجود روابط مع روسيا سخيفة، إنها مجرد محاولة للتغطية على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الحملة الخاسرة لهيلاري كلينتون».