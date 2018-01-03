«حول الإمارات» تعفي عملاءها في 2018

دبي (الاتحاد)

قررت شركة «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، إعفاء عملاءها من سداد قيمة الضريبة المضافة المقررة بنسبة 5% على جميع منتجاتها».

وقالت الشركة في بيان أمس، إنها لن ترفع أسعار قطع تشكيلاتها الحالية من قطع الأثاث، كما أنها لن تضيف ضريبة القيمة المضافة على تشكيلاتها الجديدة، بل على العكس من ذلك، ولتحقيق تجربة تسوق رائعة، ستعمد «حول الإمارات للمفروشات» لأن تتحمّل على عاتقها ضريبة الـ 5%، لتضمن استمرار تمتع عملائها بشراء قطع أثاثها معفيةً من الضريبة على القيمة المضافة.

وقال محمد كتاوالا، نائب المدير والمدير المالي في «مجموعة حول الإمارات للمفروشات المنزلية»: «في صلب تركيزنا على ما يرضي عملاءنا، نحن مقتنعون تماماً بإيجابيات أن نتحمّل بأنفسنا نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي يتمّ في العادة تحميلها للمستهلك النهائي، ما يعني أن أيّ تأثير لن يطال أسعار قطع المفروشات».

.. و«بيور جولد» تتحمل الضريبة لمدة شهر

دبي (الاتحاد)

قررت «بيور جولد للمجوهرات» تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة نيابة عن عملائها على عمليات شراء الذهب والألماس طوال شهر يناير فقط، حسب بيان أمس. وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018 بنسبة 5% لتشمل معظم السلع والخدمات في الإمارات، ومن ضمنها تكاليف المرافق الخدمية والترفيه ووسائل النقل الخاصة والإلكترونيات والمجوهرات.

ويؤدي تطبيق هذه الضريبة إلى فرض تكلفة إضافية على عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها المقيمون والسياح باستثناء عملاء «بيور جولد للمجوهرات» الذين سيستفيدون من العرض طوال الشهر الأول من العام الجديد.