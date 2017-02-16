ترجيح استكمال تحرير بقية الموصل بعد زيارة العبادي واشنطن

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكد مسؤولون أمنيون عراقيون اكتمال الخطط والاستعدادات العسكرية لتحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل من قبضة «داعش» بانتظار ساعة الصفر، موضحين أن القوات ستستخدم ‬أسلحة‭ ‬متطورة ‬وذكية للحد ‬من ‬الخسائر ‬البشرية، والحفاظ على البنى التحتية. في حين رجحت النائبة عن محافظة نينوى نهلة الهبابي، انطلاق حملة انتزاع الموصل وتلعفر بعد زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى واشنطن، مبينة أن تأخر تحرير تلعفر يعود لأسباب «سياسية». وأفاد مصدر محلي في نينوى بأن التنظيم الإرهابي فرض حظراً للتجوال في أغلب مناطق قضاء تلعفر غرب الموصل، وشن حملة اعتقالات واسعة وسط قيادييه، مشيراً إلى تفاقم حالة الارباك في أوساط المسلحين، إثر فشل الهجوم الكبير الذي شنه «الدواعش» السبت الماضي، وتكبدهم عشرات القتلى على مختلف المستويات.

من جهتها، حذرت ليز جراند، منسقة المساعدات الإنسانية الأممية في العراق، أمس، من أن الظروف المعيشية في الجانب الغربي (الساحل الأيمن) من مدينة الموصل، حيث يحتجز «داعش» حوالى 750 ألف مدني، تتدهور بسرعة، وتشكل مصدر قلق كبير، مضيفة أن «العائلات تواجه مشكلات كبيرة، ونصف المحال التجارية قد أغلقت». من جانب آخر، أكد مصدر أمني في ديالى أمس، أن 3 مضافات «لداعش» تم تدميرها بالكامل بقصف جوي عنيف استمر لنصف الساعة في منطقة مطيبيجة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، مشيراً إلى أنباء «شبه مؤكدة» بمقتل ما يسمى «والي صلاح الدين» في التنظيم الإرهابي بالغارة.

وأكد قائد قوات مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، أمس، أن القوات الأمنية أكملت جميع مستلزمات معركة تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مشيراً إلى أن أساليب «داعش» في مواجهة القطعات العسكرية «أصبحت مكشوفة». وقال الأسدي: ‬«إن ‬معركة ‬الجانب ‬الأيمن ‬ستكون ‬أقل ‬وطأة ‬مما ‬كانت‭ ‬عليه ‬في ‬الساحل الأيسر، ‬خاصة ‬بعد ‬أن ‬خسر ‬التنظيم المتشدد ‬معظم ‬قياداته ‬في ‬الساحل ‬الأيسر»‬،‭ ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬الكثافة ‬السكانية ‬والشوارع ‬الضيقة ‬والمناطق ‬والأحياء ‬القديمة‭ ‬للجانب ‬الأيمن ‬قد ‬تعيق ‬سرعة ‬التحرير، ‬وتقدم ‬القطعات ‬العسكرية، ‬حفاظاً ‬على‭ ‬أرواح ‬المدنيين ‬والبنى ‬التحتية‭‬. كما أكد قائد القوات الخاصة الأولى‏‭ ‬في ‬مكافحة ‬الإرهاب، ‬سامي ‬العارضي ‬استكمال ‬جميع ‬التحضيرات ‬والاستعدادات‭ ‬لعملية ‬تحرير ‬الجانب ‬الأيمن، مضيفاً أن العمليات ستكون ‬مختلفة‭ ‬تماماً ‬عن ‬سابقاتها، ‬وستؤدي ‬إلى نتائج ‬إيجابية ‬وأسرع‬.

وبدوره، قال المتحدث ‬باسم ‬قيادة ‬العمليات ‬المشتركة، ‬العميد ‬يحيي ‬رسول: «سيتم استخدام أسلحة ‬ ذكية ‬في ‬معركة ‬تحرير ‬الساحل ‬الأيمن‭ ‬للحد ‬من ‬الخسائر ‬البشرية، مبيناً «العمليات ‬‬ستنطلق‭ ‬خلال أيام ‬قليلة ‬جداً ب‬استخدام‭ ‬أسلحة ‬ذكية ‬ومتطورة، ‬للحد ‬من ‬الخسائر ‬البشرية‭ ‬بسبب ‬طبيعة أزقة الساحل‭ ‬التي‭ ‬يصعب ‬مرور ‬المركبات ‬العسكرية ‬والمدرعات»‬. إلى ذلك، قتل 16‏‭ ‬عنصرا‭ ً‬من «‬داعش»‭ ‬داخل أحد ‬معسكرات‭ ‬التنظيم ‬في ‬الساحل ‬الأيمن ‬للموصل‭ رثإ ،‬انفجار‭ ‬بمنطقة ‬الحاوي ‬غربي ‬الموصل‭‬. وعثرت قوة عسكرية أثناء عمليات تطهير بأحياء الجامعة‭ ‬والمهندسين والزراعي ‬والمجموعة ‬الثقافية في المحور الشمالي للموصل، على 8‏‭ ‬ورش‭ ‬لتصنيع ‬الصواريخ ‬والعبوات ‬الناسفة ‬واللاصقة،‭ ‬واعتقلت‭ ‬33‭ ‬«داعشياً»، ‬بينهم ‬قياديون ‬عرب.