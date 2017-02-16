روحاني: نرحب برسالة دول «التعاون» عبر الكويت

مسقط ، طهران (وكالات)
قال الرئيس الايراني حسن روحاني في مستهل زيارة نادرة إلى سلطنة عمان والكويت إن بلاده رحبت بالرسالة التي تلقتها مؤخرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر دولة الكويت بشأن العلاقات الثنائية مؤكدا ضرورة العمل من أجل الارتقاء بمستوى هذه العلاقات. ووصل الرئيس الإيراني مسقط أمس في بداية جولة خليجية قصيرة تشمل أيضا الكويت. واستقبل السلطان قابوس بن سعيد الرئيس الإيراني في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط، وعقدا اجتماعا بحثا خلاله «العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مجالات مختلفة»، بحسب وكالة الأنباء العمانية. وذكرت الوكالة أن السلطان قابوس استقبل روحاني بإطلاق 21 طلقة لدى وصوله إلى قصر العلم. وعرضت وسائل إعلام عمانية صورا لقابوس وهو يستقبل روحاني خارج القصر. وقالت الوكالة إن الزعيمين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل. وقالت الوكالة في تقرير ان زيارة روحاني «تتسم بالكثير من الأهمية»، كونها تأتي في ظل «تطورات بالغة الأهمية تشهدها المنطقة والعالم». واعتبرت ان الزيارة تفرض «تبادل وجهات النظر والسعي الحثيث الى العمل بكل السبل الممكنة لتعزيز مناخ السلام وفرص التقارب بين دول وشعوب المنطقة والدفع نحو حل مختلف المشكلات بالحوار والطرق السلمية وعبر الالتزام باحترام المصالح المشتركة والمتبادلة ومبادئ حسن الجوار».
وقبيل مغادرته طهران، أعلن روحاني بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان دول مجلس التعاون الخليجي وجهت مؤخرا رسالة الى بلاده عبر الكويت «بشأن حل سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات». وأكد ان طهران ترحب «بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارة اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون تبادل وجهات النظر في هذا المجال». وكان روحاني يشير بذلك الى زيارة قام بها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الشهر الماضي الى طهران لتسليم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول العلاقات بين دول الخليج وايران.
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وفي وقت لاحق مساء أمس وصل الرئيس الإيراني والوفد الرسمي المرافق له، إلى الكويت حيث جرت مباحثات رسمية بينه وبين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات «تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وإيران بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما».