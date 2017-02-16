روحاني: نرحب برسالة دول «التعاون» عبر الكويت

مسقط ، طهران (وكالات)

قال الرئيس الايراني حسن روحاني في مستهل زيارة نادرة إلى سلطنة عمان والكويت إن بلاده رحبت بالرسالة التي تلقتها مؤخرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر دولة الكويت بشأن العلاقات الثنائية مؤكدا ضرورة العمل من أجل الارتقاء بمستوى هذه العلاقات. ووصل الرئيس الإيراني مسقط أمس في بداية جولة خليجية قصيرة تشمل أيضا الكويت. واستقبل السلطان قابوس بن سعيد الرئيس الإيراني في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط، وعقدا اجتماعا بحثا خلاله «العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مجالات مختلفة»، بحسب وكالة الأنباء العمانية. وذكرت الوكالة أن السلطان قابوس استقبل روحاني بإطلاق 21 طلقة لدى وصوله إلى قصر العلم. وعرضت وسائل إعلام عمانية صورا لقابوس وهو يستقبل روحاني خارج القصر. وقالت الوكالة إن الزعيمين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل. وقالت الوكالة في تقرير ان زيارة روحاني «تتسم بالكثير من الأهمية»، كونها تأتي في ظل «تطورات بالغة الأهمية تشهدها المنطقة والعالم». واعتبرت ان الزيارة تفرض «تبادل وجهات النظر والسعي الحثيث الى العمل بكل السبل الممكنة لتعزيز مناخ السلام وفرص التقارب بين دول وشعوب المنطقة والدفع نحو حل مختلف المشكلات بالحوار والطرق السلمية وعبر الالتزام باحترام المصالح المشتركة والمتبادلة ومبادئ حسن الجوار».

وقبيل مغادرته طهران، أعلن روحاني بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان دول مجلس التعاون الخليجي وجهت مؤخرا رسالة الى بلاده عبر الكويت «بشأن حل سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات». وأكد ان طهران ترحب «بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارة اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون تبادل وجهات النظر في هذا المجال». وكان روحاني يشير بذلك الى زيارة قام بها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الشهر الماضي الى طهران لتسليم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول العلاقات بين دول الخليج وايران.

وأوضح روحاني في تصريحات للصحفيين قبيل بدء زيارته لسلطنة عمان ودولة الكويت «نحن رحبنا بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارتي لاثنتين من هذه الدول تبادل وجهات النظر بهذا الشأن». وتابع ان «سياستنا قائمة على حسن الجوار وضمان الأمن في المنطقة وان ايران لم ولن تفكر بتاتا في أي اعتداء على أحد أو أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما أنها لا تريد فرض عقائدها الدينية أو المذهبية أو السياسية على الآخرين وان سياستنا طالما كانت قائمة على التعاون المشترك مع الأصدقاء والدول الاسلامية». وأكد ان طهران تولي أهمية قصوى لدول منطقة الخليج قائلا «أعلنا دوما ان دول المنطقة هي المسؤولة عن ضمان أمن المنطقة.. وهي قادرة على ضمان الأمن بنفسها». وشدد على ضرورة التفكير في الوحدة والعمل على سد «الفجوة المزيفة»- حسب قوله - التي أوجدتها القوى الكبرى بين المسلمين» ،مضيفا ان دول المنطقة طالما عاشت جنبا الى جنب وان أي سوء فهم يمكن تسويته بالحوار. ولفت الى وجود أرضيات عديدة لتوسيع العلاقات بين ايران والدول الخليجية وان تطوير التعاون الثنائي سيكون أحد أهم محاور المباحثات خلال هذه الزيارة. وأثنى على العلاقات الودية التي تربط ايران بسلطنة عمان ودولة الكويت مضيفا ان المنطقة تعاني عدم الاستقرار، لذلك فإن محادثاته خلال زيارته المرتقبة هذه ستركز على القضايا الاقليمية.

وفي وقت لاحق مساء أمس وصل الرئيس الإيراني والوفد الرسمي المرافق له، إلى الكويت حيث جرت مباحثات رسمية بينه وبين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات «تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وإيران بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما».