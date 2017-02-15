البرلمان العربي يدعم جهود الإمارات السلمية لحل قضية الجزر المحتلة

القاهرة (وام)

اختتم البرلمان العربي أمس الأول أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني منوها بجهود الإمارات السلمية لحل قضية جزرها المحتلة من قبل إيران.

وأكد البيان الختامي الذي صدر أمس الأول أنه انطلاقاً من نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والقائم على الالتزام بمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل وتكريس علاقات التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واللجوء للطرق السلمية لتسوية النزاعات الدولية وحرصا منها على إزالة كافة مصادر التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية فإن دولة الإمارات تواصل مساعيها السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مطالبة إيران بالدخول في مفاوضات جادة مباشرة بين البلدين أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وجدد البرلمان العربي تأكيده مركزية وجوهرية القضية الفلسطينية.

وقال في البيان الختامي إنه إذ يرفض ويدين جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني من تقويض لخيار حل الدولتين وتهويد للمقدسات فإنه يدعو إلى إقرار خطة عربية عاجلة لمواجهة هذه الممارسات وإفشالها. وعبر عن استنكاره وإدانته الشديدين لقرار الكنيست الإسرائيلي منع رفع الأذان في مساجد المسلمين داخل فلسطين المحتلة.