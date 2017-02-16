حضرموت تشيد بدعم الإمارات لخفر السواحل

عدن (الاتحاد)

أكد قائد قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت، الرائد محمد باعيسى، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً محورياً في إعادة بناء الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة من سيطرة الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن جهاز خفر السواحل في حضرموت حظي بدعم سخي من قبل الإمارات، عبر تأهيل الدفعات الأمنية المتخصصة، ورفد الجهاز بالتسليح اللازم للقيام بمهامه في تأمين الشريط الساحلي للمحافظة، ومحاربة تجارة تهريب السلاح والمخدرات. لافتاً إلى أن قوات خفر السواحل قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة إعادة بناء القوات البحرية التي باتت تلعب دوراً مهماً في تأمين المياه الإقليمية قبالة سواحل حضرموت. وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل بمساندة الأشقاء في الإمارات، من أجل تدريب وتأهيل قوات جديدة من جهاز خفر السواحل لتأمين الشريط الساحلي في حضرموت ومحافظات مجاورة.