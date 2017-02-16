عدن تتزين بلوحة شكر لقادة «التحالف»

عدن (الاتحاد)

أزاحت حملة «شكرا مملكة الحزم» و «شكرا إمارات الخير» الستار عن لوحة كبرى بمناسبة قدوم الذكرى الثانية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل في 26 مارس المقبل. ورفعت اللوحة العملاقة في شارع الملك سلمان بن عبد العزيز في عدن.

وأكد رئيس الحملة فراس اليافعي، أن رفع صور قادة دول التحالف العربي يأتي عرفانا بجهودهم لانقاد اليمن من الغزو الفارسي الممثل بمليشيات الحوثي وصالح. مضيفا أن انطلاقة «عاصفة الحزم» للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015، وفق طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمثابة الإعلان عن قطع دابر المؤامرات التي تحيكها إيران لليمن، بواسطة حليفيها الحوثي والمخلوع، وسعيها الحثيث إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة في عدد من الدول العربية الأخرى، لتؤكد للعالم أجمع أن دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات، نصيرة للشعوب المستضعفة، وخصم شرس لمن يحيك المؤامرات والدسائس للوطن العربي والخليج. وأضاف أن الدور العظيم للسعودية والإمارات في إطار التحالف العربي لنصرة اليمن سيظل عالقا في أذهان الشعب، والتضحيات الجسيمة التي قدمت لن تكون إلا في محط إجلال وإكبار في أسمى معانيها وأغلى ما فيها، فقد كانت الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية خير سند لبلادنا في تحالف أعاد للعرب عزتهم ومجدهم، قدموا، وسخروا كل إمكانيات بلدانهم في عون اليمن ونصرته.