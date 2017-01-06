الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في شبوة وصعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حرر الجيش اليمني مدعوماً بمقاتلي المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي أمس مواقع جديدة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن. وقال في بيان إن قواته تمكنت من السيطرة على السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان وبالتالي خطوط إمداد المليشيات إلى منطقة الصفراء، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأكدت مصادر محلية لـ«وكالة الأنباء اليمنية» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واصلت تقدمها أيضا على صعيد جبهة الساق وقرية الصفحة في الجبهة الشمالية الغربية بمديرية عسيلان، وشاهدت مجاميع مسلحة من المليشيات تفر من مناطق المواجهات تاركة خلفها عشرات الجثث إضافة إلى استسلام بعض العناصر لقوات الجيش بقيادة قائد اللواء 26 مشاة العميد مفرح بحيبح المرادي. فيما شن طيران التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع المليشيات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير خمسة أطقم ومنصتين لإطلاق الصواريخ.

وأفادت معلومات واردة من صعدة شمال اليمن بتحقيق قوات الشرعية تقدماً جديداً في المعارك الدائرة في منطقة البُقع شمال شرق المحافظة المعقل الرئيس لمتمردي الحوثي. وأشارت إلى أن الجيش تمكن من قطع الطريق الرابط بين صعدة والجوف، بينما تواصل وحدات أخرى من الجيش والمقاومة توغلها في بلدة باقم. فيما دمرت غارة جوية للتحالف مركبة عسكرية كانت تقل متمردين في بلدة المتون بمحافظة الجوف.

وأصابت ضربات أخرى مواقع في مدينة حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية. وأفاد التلفزيون السعودي الرسمي أمس أن القوات السعودية قتلت عشرات الانقلابيين في عمليات عسكرية نوعية على الحدود اليمنية. وقال القائد الميداني بالجيش العقيد محمد البشري «حققنا العديد من الانتصارات في ‫الحدود الجنوبية‬ نتج عنها خسائر فادحة للانقلابيين».