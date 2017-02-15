الإمارات تطلق «نايف-1» أول قمر صناعي نانومتري إلى الفضاء

دبي (الاتحاد)

بعد أقل من يوم من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن مشروع «المريخ 2117» خلال أعمال القمة العالمية للحكومات، أعلن كل من «مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«الجامعة الأميركية في الشارقة» عن نجاح إطلاق «نايف-1»، كأول قمر صناعي نانومتري إماراتي إلى الفضاء الخارجي، وذلك عند الساعة السابعة و58 دقيقة صباحاً، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على المشاريع والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز، أن المشاريع الكبرى التي تتبناها الدولة في مجال علوم وأبحاث الفضاء تبرهن إصرار القيادة الرشيدة على قيام الإمارات بدور محوري في استعادة أمجاد الحضارة العربية التي كان لها تاريخياً باع طويل وإسهام واضح في هذا المجال، وأن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الجديد، بما يحمله من تكنولوجيا متطورة، يعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ البرنامج الفضائي الطموح لدولة الإمارات وإضافة لسجلها في مجال المشاريع الفضائية التي وضعتها ضمن أولويات العمل للمرحلة المقبلة لإسهامها في صنع مستقبل البشرية.

وقال سموه: «بالأمس تابعنا إطلاق أحد أهم المشاريع الفضائية التي عرفتها البشرية حتى الآن ليخرج من دولة الإمارات إلى العالم، وهو مشروع «المريخ 2117» والذي تسعى قيادتنا الرشيدة من خلاله إلى تأكيد ريادة الدولة في خدمة البشرية وعزمها على المضي قُدماً في صناعة المستقبل وترك بصمة إيجابية مهمة على مسيرة التطور الإنساني بفكر مبدع وإصرار على النجاح، واليوم نؤكد بإطلاق القمر الصناعي الجديد أننا نسير نحو تحقيق أهدافنا الرامية لتحقيق فتوحات علمية جديدة تخدم الإنسانية برؤية واضحة، وبخطى واثقة وبجهود أبناء الوطن المخلصين وفكرهم المتطور».

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد التهنئة للفريق المشارك في الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الجديد، وأشاد سموه بدور الطلبة المشاركين في المشروع، متمنياً لهم كل التوفيق في مستقبلهم البحثي والعملي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأبحاث والدراسات الفضائية ومضاعفة الجهد في سبيل تحقيق الأهداف الكبيرة التي يتضمنها مشروع «المريخ 2117» والتي تعد سبقاً جديداً يحسب لدولة الإمارات في مجال المشاريع المستقبلية الضخمة لتضع علامة جديدة في سجل تاريخ تطور البشرية. وأكد سموه، أن تلك الطموحات الكبيرة تستوجب الانفتاح على مصادر المعرفة المتخصصة، وتعزيز التعاون مع الجهات البحثية والعلمية العالمية الرائدة ورصد ومتابعة كل المستجدات العلمية في هذا المجال، والعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بتوفير البرامج العلمية والتدريبية المناسبة، وفق أرقى المعايير الدولية، لتتمكن دولتنا من الوصول إلى المكانة التي تصبو إليها بين مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال أبحاث ومشاريع الفضاء.