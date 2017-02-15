رئيس الدولة يصادق على اتفاقيات بين الإمارات وعدد من الدول الصديقة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية للمصادقة على اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول الصديقة، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً بانضمام الإمارات إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 243 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال. وأصدر سموه، المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن التصديق على اتفاقية بين الإمارت وإمارة ليختنشتاين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين الإمارات والجمهورية السلوفاكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل. وأصدر سموه، المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين الإمارات وجيرزي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 2017 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. كما أصدر سموه، المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوغندا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 6 لسنة 2017 بانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004.