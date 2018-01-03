السباحة في الماء البارد تجدد الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت الكاتبة الصحفية البريطانية كريس هالنغا النساء إلى السباحة في المياه الباردة، مؤكدة أن ذلك من شأنه منحهن الطاقة والنشاط طوال اليوم بحسب موقع the sun.

وقالت مؤسسة المنظمة الخيرية «CoppaFeel» للوعي بسرطان الثدي، إنه إذا لم يتواجد بحر للسباحة على مقربة، لتكن السباحة في أي حمام سباحة متوافر، مشيرة إلى أنها جربت السباحة في المياه الباردة بالصدفة في عطلة يوم الصناديق، حيث شعرت بشعور رائع وكأن موجة ضخمة من الاندورفين منحتها الطاقة لبقية اليوم، على الرغم من أنها لم تتمكن من البقاء في الماء أكثر من دقيقة ولكنها كانت كافية لإيقاظ حواسها طوال اليوم.

وأكدت كريس أن هناك فوائد أخرى من السباحة في الماء البارد مثل حرق السعرات الحرارية والدهون الصعبة بشكل أسرع، وتدفق الدورة الدموية، وتحفيز النظام العصبي بالجسم، وهو المسؤول عن راحة العضلات وترميمها، مما قد يؤدي إلى إطلاق الدوبامين والسيروتونين وشعورنا بالسعادة، وأخيراً، فإنها تؤدي إلى تحسين الجهاز المناعي، والحماية من السعال الموسمي ونزلات البرد.