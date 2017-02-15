15 شاعراً في ندوة بيت شعر الخرطوم

الشارقة (الاتحاد)

شارك 15 شاعراً وشاعرة من الشباب في ندوة شعرية نظمها بيت الشعر في الخرطوم، أول من أمس، وذلك ضمن منتدى الثلاثاء الشبابي الأسبوعي، فيما حلّ الأديب السوري د. مصطفى عبدالفتاح الحائز جائزة نيلسون مانديلا للدراسات، ضيفاً للحديث عن نتاجه الأدبي والبحثي في أدب الطفل، وسط حضور رواد البيت وطلاب عرب من جامعة الخرطوم. ومنحت الندوة هؤلاء الشعراء الشباب الفرصة الأولى للصعود إلى منبر أدبي، وهي من أهداف البيت الرامية إلى رعاية المواهب الشعرية الصاعدة، في الوقت الذي ألقوا فيه العديد من النصوص الشعرية، حيث تفاعل معها الحضور ولقيت إعجابهم.

وثمّن د. عبدالفتاح مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء بيوت الشعر بالوطن العربي، معبراً عن سعادته بقوله «أن أرى الشارقة في الخرطوم، والخرطوم في الشارقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأصوات الشعرية الشابة تحمل موهبة الشعر، مكملاً حديثه حول أدب الطفل.