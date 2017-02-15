  • الخميس 19 جمادى الأولى 1438هـ - 16 فبراير 2017م
  09:30    ماليزيا تعتقل امرأة للاشتباه بصلتها بمقتل أخي الزعيم الكوري الشمالي         09:57     الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ خالد الحمد المالك الصباح    

15 شاعراً في ندوة بيت شعر الخرطوم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

شارك 15 شاعراً وشاعرة من الشباب في ندوة شعرية نظمها بيت الشعر في الخرطوم، أول من أمس، وذلك ضمن منتدى الثلاثاء الشبابي الأسبوعي، فيما حلّ الأديب السوري د. مصطفى عبدالفتاح الحائز جائزة نيلسون مانديلا للدراسات، ضيفاً للحديث عن نتاجه الأدبي والبحثي في أدب الطفل، وسط حضور رواد البيت وطلاب عرب من جامعة الخرطوم. ومنحت الندوة هؤلاء الشعراء الشباب الفرصة الأولى للصعود إلى منبر أدبي، وهي من أهداف البيت الرامية إلى رعاية المواهب الشعرية الصاعدة، في الوقت الذي ألقوا فيه العديد من النصوص الشعرية، حيث تفاعل معها الحضور ولقيت إعجابهم.

وثمّن د. عبدالفتاح مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء بيوت الشعر بالوطن العربي، معبراً عن سعادته بقوله «أن أرى الشارقة في الخرطوم، والخرطوم في الشارقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأصوات الشعرية الشابة تحمل موهبة الشعر، مكملاً حديثه حول أدب الطفل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا