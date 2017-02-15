السويدي في جديد مجلة «قاف»

أبوظبي (الاتحاد)

خصص العدد التاسع والجديد من مجلة «قاف»، ملفاً غنياً عن الشاعر محمد أحمد السويدي، الذي شغل منصب أمين عام المجمع الثقافي في أبوظبي، حيث تنشر حواراً خاصاً معه يتناول اهتماماته الثقافية والمنجزات التي حققها في المجمع وبعد المجمع، كما تنشر مجموعة من النصوص الشعرية والسردية له. وتلقي المجلة الضوء على سيرة الخطاطة الإماراتية فاطمة سعيد البقالي، التي تعد أول خليجية تحصل على إجازة في فن الخط العربي «الثلث والنسخ».

المجلة فصلية متخصصة بالشعر وتصدر عن اتحاد كتاب و أدباء الإمارات، ويرأس تحريرها إبراهيم الهاشمي، ومما كتبه عن الشعر في الافتتاحية «لأن الشعر سيد التعبير وأرقاه، فيكفي أننا حينما نحتاج إلى الوطن أو يحتاج إلينا نلجأ إلى الشعر ليكون سيد القول والتعبير والموقف، فهو (لغة النفس التي تصاغ في عبارة) كما يقول ميخائيل نعيمة، وهو اللغة الباثة للأمل، المكتشفة للدهشة، المحررة للعبارة، المداوية للجراح التي يحدثها العقل، كما يقول نوفاليس. الشعر سيد العبارة والقول والتعبير، وسيبقى».