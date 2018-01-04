مركز تجميل.. تحت الماء!

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت تيريزا، المسؤولة عن معالجة بشرة النجمات في لندن، من سيينا ميلر إلى سوكي ووترهاوس والأختين ديليفين، منتجعاً فاخراً، من المتوقع أن يصبح من أروع المنتجعات، حيث يشتهر باحتوائه على المركز الوحيد تحت الماء في العالم، والذي يحوي غرفاً علاجية للاهتمام بالرشاقة والجمال، بعمق ثمانية أمتار في المحيط الهندي الغني بالشعاب المرجانية، بحسب موقع harpersbazaar

ويضم المركز العديد من غرف البخار تطابق معايير المركز الفاخر نفسها الذي تمتلكه تيريزا في غرب لندن، كما أنها ستكون موجودة عند الحاجة إليها للقيام بجلسة علاج الوجه المضادة للجاذبية، والتي تجمع بين فنون العناية الشاملة مع خيارات اختيارية أخرى متطورة. ومع تدفق نجمات شهيرات، مثل بوبي ديليفين على المنتجع لتجربة علاجات السبا التي شهدت نجاحاً في لندن بالفعل، فإنه من المرجح أن يصبح المنتجع الواقع في إحدى الجزر الآسيوية وجهة أكثر جاذبية للشخصيات المهمة، وزيادة أعداد الراغبين في قضاء إجازة مميزة، وفي الوقت نفسه الاهتمام بالرشاقة والجمال، من خلال أفكار غير تقليدية كما تعودن في مراكز التجميل المعتادة.