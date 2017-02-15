هاريسون فورد كاد يتسبب بحادث طيران مروّع

لوس أنجلوس (أ ف ب)

كاد الممثل الأميركي هاريسون فورد، وهو طيار متمرس، يتسبب بحادث طيران خطر، بعدما حاول الهبوط على مدرج كانت طائرة بوينج تقل 110 ركاب عليه.

وذكرت محطة «إن بي سي» التلفزيونية أن النجم البالغ (74 عاماً)، حلّق خطأ فوق طائرة تابعة لشركة «أميريكن إيرلاينز» كان فيها أيضاً ستة أفراد طاقم، بعدما ظن أنه فوق المدرج الذي ينبغي عليه الهبوط فيه.

وقد يتعرض الممثل لإنذار، أو لتعليق رخصة قيادة الطائرة، على ما أوضحت المحطة.

ونقلت المحطة أن الممثل سأل برج المراقبة: «هل ينبغي أن تكون هذه الطائرة التجارية تحتي؟»

ورداً على سؤال حول هذه الحادثة، أكد الناطق باسم الوكالة الفيدرالية للطيران إيان جريجور الأمر من دون الكشف عن اسم الممثل، موضحاً أن «الوكالة لا تكشف هوية الأشخاص الضالعين في حوادث جوية».

وفتحت الوكالة الفدرالية للطيران تحقيقاً بالأمر.

وكان هاريسون فورد بطل سلسلتي أفلام «ستار وورز» و«إنديانا جونز» قد تعرض قبل سنتين للإصابة عندما تعطلت طائرته العائدة إلى الحرب العالمية الثانية، ما اضطره إلى الهبوط على مضمار جولف في لوس أنجلوس.