البيت الأبيض يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

واشنطن (أ ف ب)

البيت الأبيض سوف يعيد فتح أبوابه أمام الزوار في السابع من مارس المقبل، بعد فترة تعليق طويلة غير معهودة أثارت احتجاجات نواب.

وفي بيان، قالت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب التي لا تزال تقيم في برج ترامب في نيويورك: «إني مسرورة لإعادة فتح البيت الأبيض أمام مئات الآلاف من الزوار الذين يأتون سنوياً». وأضافت أن البيت الأبيض «مبنى تاريخي مميز». وكان نواب انتقدوا في الأيام الماضية الإغلاق الطويل غير المعهود للبيت الأبيض الذي يعلق زيارات السياح خلال الفترة الانتقالية بين إدارتين أميركيتين.

وقال نحو 20 نائباً في رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية نشرت الاثنين الماضي: «توماس جيفرسون بدأ في 1805 تقليد استقبال زوار إلى البيت الأبيض، وسرعان ما فتحت الإدارات المتعاقبة أبواب البيت الأبيض للزوار حتى غداة حفل تنصيب رئيس جديد». وغرد السناتور الجمهوري ايوا تشاك جراسلي الأحد الماضي «لمن يتابع تغريدات الرئيس رجل الأعمال ترامب تود السيدة جي (جراسلي) أن تعلم تاريخ إعادة فتح أبواب البيت الأبيض أمام الزوار؟».

ويسأل سكان نوابهم عن مواعيد هذه الزيارات، وعليهم أن يقدموا إليهم طلباً بهذا الشأن. ويدخل الزوار إلى المبنى التاريخي من الجناح الشرقي، ثم يعبرون ممراً طويلاً قبل زيارة 10 غرف.