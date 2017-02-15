البيت الأبيض يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

واشنطن (أ ف ب)
البيت الأبيض سوف يعيد فتح أبوابه أمام الزوار في السابع من مارس المقبل، بعد فترة تعليق طويلة غير معهودة أثارت احتجاجات نواب.
وفي بيان، قالت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب التي لا تزال تقيم في برج ترامب في نيويورك: «إني مسرورة لإعادة فتح البيت الأبيض أمام مئات الآلاف من الزوار الذين يأتون سنوياً». وأضافت أن البيت الأبيض «مبنى تاريخي مميز». وكان نواب انتقدوا في الأيام الماضية الإغلاق الطويل غير المعهود للبيت الأبيض الذي يعلق زيارات السياح خلال الفترة الانتقالية بين إدارتين أميركيتين.
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ويسأل سكان نوابهم عن مواعيد هذه الزيارات، وعليهم أن يقدموا إليهم طلباً بهذا الشأن. ويدخل الزوار إلى المبنى التاريخي من الجناح الشرقي، ثم يعبرون ممراً طويلاً قبل زيارة 10 غرف.