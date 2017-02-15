القاهرة تحقق توازن الغاز في 2018



تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017 القاهرة (رويترز) قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن بلاده تأمل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز المحلية عام 2018، وتتوقع بدء تصدير الغاز بحلول 2020. وذكر محمد المصري، رئيس إيجاس، خلال مؤتمر نفطي بالقاهرة، أن 2018 سيكون آخر عام تستورد فيه مصر الغاز لسوقها المحلية. وتحولت مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها في ظل عدم مواكبة الإنتاج المحلي للطلب المتنامي. وقال المصري، إن حقل شمال الإسكندرية الذي تطوره شركة «بي.بي» يمضي بخطى سريعة، وسيبدأ الإنتاج قبل ستة أشهر من الموعد المقرر.