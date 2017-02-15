المستثمرون الأميركيون يحاولون فك شيفرة ترامب

نيويورك (رويترز)

شيد بيري جيمس صندوقه الاستثماري البالغة قيمته أربعة مليارات دولار عن طريق دراسة ميزانيات الشركات ونتائج الأعمال وحصص السوق. لكنه أدرك في الأسابيع القليلة الماضية أن عليه أن يتفقد عاملا جديدا في السوق، هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يقول جيمس، الذي يدير صندوق جيمس جولدن رينبو المتوازن، إن أسلوب ترامب الرئاسي الذي يصعب التنبؤ به ورغبته المعلنة في إعادة التفاوض على اتفاقات التجارة ومعاقبة الشركات التي تبحث عن صور من العمالة منخفضة التكلفة يقوضان النظرة التقليدية للاستثمار الأساسي. وأضاف أنه نتيجة لذلك تقوم شركته في أوهايو بتوسيع نطاق الأبحاث التي تتابعها. كما ينقل جيمس مزيدا من أمواله إلى السندات ويتأهب لتراجع كبير في سوق الأسهم الأميركية بعد أشهر قليلة فحسب من القيام برهان كبير على الأسهم بعد يوم من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من نوفمبر الماضي. وقال «نحن سريعو التأثر بالصدمات، ولدينا جهاز صدمات في البيت الأبيض».

وفي ظل ارتفاع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، فإن المستثمرين الآخرين الذين ظلوا طويلا غير عابئين بالاتجاهات العامة الكلية يولون مزيدا من الاهتمام أيضا بأثر السياسة على أسعار الأصول وبأن التقييم السوقي المرتفع يمهد لتراجع حاد.

ولا يقتصر تركيز مديري الصناديق على اسم الشركة التي سيذكرها ترامب في أحدث تغريداته. ويقولون إنهم قلقون أيضا من أنه قد يزيد التوترات العالمية ويرفع رسوم التجارة في أنحاء العالم مما قد يضر بالشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وحتى الآن صبت المقترحات السياسية لترامب في صالح سوق الأسهم الأميركية. فالأسواق تأخذ في حساب الأسعار خفض ضرائب الشركات وميزانية إنفاق على البنية التحتية مما رفع المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500 نحو تسعة بالمئة منذ يوم الانتخابات.