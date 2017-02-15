%1.8 معدل التضخم في أبوظبي يناير الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدّل التغير في أسعار المستهلك في أبوظبي خلال شهر يناير الماضي 1.8%، مقارنة بشهر يناير من عام 2016، ‬فيما ‬ارتفع ‬الرقم ‬القياسي ‬لأسعار ‬المستهلك ‬بنسبة ‬0.4% ‬خلال ‬شهر ‬يناير ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬لشهر ‬ديسمبر ‬من ‬عام 2016، بحسب تقرير أصدره مركز الإحصاء – أبوظبي أمس.

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض».

وأشار المركز إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال يناير من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث أسهمت بنسبة 79.2% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.3%.

أما مجموعة «النقل» فأسهمت بنسبة 20.8% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال يناير من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.8%.

ومن جانب آخر، انخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 8.4% خلال يناير من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 21.5%.

‬أما ‬مجموعة «‬المطاعم ‬والفنادق» ‬فقد ‬انخفضت ‬أسعارها ‬بنسبة ‬1.4% ‬وساهمت ‬في ‬تخفيض ‬الارتفاع ‬بنسبة ‬3.0%.

وأوضح المركز أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» ارتفعت بنسبة 2% خلال يناير من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.2% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.6%.

وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال يناير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.2%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 1.2%.