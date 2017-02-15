%1.8 معدل التضخم في أبوظبي يناير الماضي

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ معدّل التغير في أسعار المستهلك في أبوظبي خلال شهر يناير الماضي 1.8%، مقارنة بشهر يناير من عام 2016، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر ديسمبر من عام 2016، بحسب تقرير أصدره مركز الإحصاء – أبوظبي أمس.
وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض».
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أما مجموعة «النقل» فأسهمت بنسبة 20.8% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال يناير من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.8%.
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أما مجموعة «المطاعم والفنادق» فقد انخفضت أسعارها بنسبة 1.4% وساهمت في تخفيض الارتفاع بنسبة 3.0%.
وأوضح المركز أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» ارتفعت بنسبة 2% خلال يناير من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.2% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.6%.
وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال يناير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.2%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 1.2%.