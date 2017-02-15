«أبوظبي العالمي» يوقع مذكرة مع «مراقبة القطاع المالي» في لوكسمبورج

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورج «سي إس إس إف»، لتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون التنظيمية، وتفعيل الرقابة على المؤسسات المالية، وتنسيق العمل الثنائي وتبادل المعلومات، وتسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود بين القطاعات المالية في أبوظبي ولوكسمبورج.

وقع المذكرة كلاود ماركس، مدير عام لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورج «سي إس إس إف»، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

وتحدد المذكرة إطار عمل شامل بين سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ولجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورج «سي إس إس إف» حول تقديم المساعدة الثنائية، وتبادل المعلومات التنظيمية، والتعاون في العمليات الرقابية على المؤسسات العابرة للحدود بما يعزز نمو الأسواق المالية للجانبين، ويؤسس لشراكة وثيقة لتبادل الرؤى والخبرات حول القطاعات المصرفية، وأنظمة أسواق رأس المال في أبوظبي ولوكسمبورج.

كما تأتي المذكرة لتؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع أبرز المراكز المالية في المنطقة والعالم.

وقال، كلاود ماركس، مدير عام لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورج «سي إس إس إف» «يمثل توقيع هذه المذكرة أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون والشراكة بين اللجنة وسوق أبوظبي العالمي، حيث تساهم في فتح آفاق واسعة للعمل المشترك في كافة المجالات المشمولة ببنودها وإطار عملها الشامل».

من جانبه، أكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، على عمق علاقة الصداقة الطويلة بين لوكسمبورج وأبوظبي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة الجديدة يعزز تلك العلاقات الوثيقة عبر تفعيل التعاون مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورج بما يرسخ تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في أسواق الجانبين.

وأضاف: «يساهم تسخير الجهود الثنائية وتفعيل جوانب التعاون في الشؤون التنظيمية في تعزيز المكانة العالمية للمؤسسات والشركات المالية من خلال العمل عبر المنصة الدولية الرائدة لسوق أبوظبي العالمي. ونتطلع للعمل الوثيق مع شركائنا في لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورج للارتقاء بالخبرات والرؤى التنظيمية لكلا الطرفين، وتحفيز نمو وكفاءة الخدمات المالية في أسواق أبوظبي ولوكسمبورج».

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي وقع في مارس الماضي اتفاقية شراكة مع هيئة «لوكسمبورج فور فاينانس»، المختصة بتطوير المركز المالي في لوكسمبورج، بهدف تعزيز تطوير الأسواق المالية للجانبين، والعمل على بحث إطلاق المبادرات المالية والبرامج التدريبية المشتركة لتطوير قدرات رأس المال البشري، ودعم مجالات نمو وازدهار الأسواق المالية لكلا الطرفين.