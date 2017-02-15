المنصوري ورئيس وزراء سلوفينيا يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في أبوظبي، أمس، الدكتور ميروسلاف تسيرار، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات.

وحضر اللقاء الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وإبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية في عدد من المجالات، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والسياحي، في ظل المقومات التنموية العديدة التي يتمتعان بها، وبما يخدم أهداف الأجندة الاقتصادية لكل منهما، ويحقق تطلعاتهما نحو تبوء مكانة اقتصادية متميزة إقليمياً وعالمياً.

وتناول الاجتماع سبل استكمال الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للدفع قدماً بمسارات التعاون، عبر تكثيف الزيارات المتبادلة، وإقامة المشاريع المشتركة، ومناقشة فرص تنشيط الاستثمار والتجارة، وتوثيق عرى التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره السلوفيني، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك، ناقش الطرفان التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة التي تساهم في وضع أطر محددة للتعاون في القطاعات التي تقع ضمن اهتمامات البلدين، وفي مقدمتها السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والطيران المدني، فضلاً عن فتح قنوات عديدة للتواصل على المستويين الحكومي والخاص، يتم من خلالها متابعة التقدم، ورفع مستوى التنسيق.