حاتم فاروق (الاتحاد)

أكد عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعكف حالياً بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، على إعداد برنامج وطني لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، متوقعاً طرح البرنامج قريباً بعد انتهاء جولات ترويجية تقوم بها مع عدد من الشركات العائلية بالدولة.

وتوقع الزعابي أن تشهد أسواق الإمارات المالية طروحات أولية لعدد من الشركات المساهمة خلال العام الجاري، منوهاً بأن الهيئة تعكف حالياً على إعداد أنظمة مالية جديدة تتعلق بحوكمة الشركات.

وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر السنوي لهيئة الأوراق المالية: «استقبلنا طلبات عدة لإدراجات جديدة، وهناك نبرة تفاؤل في الأسواق نتوقع معها طروحات أولية العام الحالي»، مؤكداً أن التوقيت مناسب لطرح إدراجات جديدة لمواكبة الأداء الإيجابي الذي سجلته الأسواق المالية المحلية خلال المرحلة الحالية، والذي جاء مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تشهده دولة الإمارات، لا سيما مع استقرار أسواق النفط العالمية.

وفيما يتعلق بالتعاون على المستوي الخليجي، قال الزعابي: «إنه تم تعيين شركات استشارية عالمية لإعداد استراتيجية خليجية موحدة تستهدف توحيد الأنظمة الرقابية في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون»، مؤكداً أن تلك الأنظمة الموحدة ستكون ملزمة للشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال بدول التعاون، متوقعاً الإعلان عن الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.