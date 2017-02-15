حاتم فاروق (الاتحاد)
أكد عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعكف حالياً بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، على إعداد برنامج وطني لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، متوقعاً طرح البرنامج قريباً بعد انتهاء جولات ترويجية تقوم بها مع عدد من الشركات العائلية بالدولة.
وتوقع الزعابي أن تشهد أسواق الإمارات المالية طروحات أولية لعدد من الشركات المساهمة خلال العام الجاري، منوهاً بأن الهيئة تعكف حالياً على إعداد أنظمة مالية جديدة تتعلق بحوكمة الشركات.
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وفيما يتعلق بالتعاون على المستوي الخليجي، قال الزعابي: «إنه تم تعيين شركات استشارية عالمية لإعداد استراتيجية خليجية موحدة تستهدف توحيد الأنظمة الرقابية في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون»، مؤكداً أن تلك الأنظمة الموحدة ستكون ملزمة للشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال بدول التعاون، متوقعاً الإعلان عن الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
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