ازدهار السياحة في أبوظبي يعطينا فرصاً قوية للنمو

أبوظبي (الاتحاد)
قال برانديس يورك المدير العام الجديد لفندق باب القصر إن ازدهار القطاع السياحي في إمارة أبوظبي يعطينا فرصاً قوية للنمو وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة.
وقال في بيان أمس إن أبوظبي مقبلة على طفرة سياحية كبرى خاصة بعد افتتاح المتاحف العالمية في السعديات، مشيراً إلى أن المقاصد السياحية المتنوعة في الإمارة تجعلها وجهة رئيسة على مستوى المنطقة. وتوقع مزيداً من الإشغال في الموسم الحالي نظراً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي تشهدها العاصمة أبوظبي، وأشاد بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
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وأضاف: «تتركز قوتنا على الطابع الاستثنائي الذي توفره منتجاتنا، ويعتبر الفندق إحدى أهم الوجهات الحديثة في سوق الضيافة الإماراتية، ونخطط لتنفيذ حملة ترويجية على مستوى العالم تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا».
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تصل خبرة يورك الدولية إلى أكثر من 23 عاماً حيث كان مدير عام ونائب رئيس عمليات مجموعة فنادق «جي إتش إم» في سنغافورة وكان مسؤولاً عن تطوير علامة مجموعة فنادق «ثانوس» التجارية، ويتطلع إلى جعل فندق باب القصر وجهة رائدة في دولة الإمارات.