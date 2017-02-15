ازدهار السياحة في أبوظبي يعطينا فرصاً قوية للنمو

أبوظبي (الاتحاد)

قال برانديس يورك المدير العام الجديد لفندق باب القصر إن ازدهار القطاع السياحي في إمارة أبوظبي يعطينا فرصاً قوية للنمو وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة.

وقال في بيان أمس إن أبوظبي مقبلة على طفرة سياحية كبرى خاصة بعد افتتاح المتاحف العالمية في السعديات، مشيراً إلى أن المقاصد السياحية المتنوعة في الإمارة تجعلها وجهة رئيسة على مستوى المنطقة. وتوقع مزيداً من الإشغال في الموسم الحالي نظراً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي تشهدها العاصمة أبوظبي، وأشاد بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وقال: «يعد الحفاظ على الطابع العربي في الفندق أمر مهم للغاية لنجاحنا ونركز على الصورة التي يمثلها الفندق، وهي التراث المغربي والشرق أوسطي الغني».

وأضاف: «تتركز قوتنا على الطابع الاستثنائي الذي توفره منتجاتنا، ويعتبر الفندق إحدى أهم الوجهات الحديثة في سوق الضيافة الإماراتية، ونخطط لتنفيذ حملة ترويجية على مستوى العالم تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا».

وأوضح أن فريق عمل الفندق سوف يعرض بمعرض سوق السفر العالمي الذي يقام في برلين خلال الفترة بين 8 و12 مارس 2017 ومعرض سوق السفر العربي بدبي نهاية أبريل 2017 لتسويق العلامة التجارية الحديثة في أبوظبي، بقوله: «تعتبر هذه المعارض العالمية مهمة جداً للترويج لمزايا باب القصر ولمقابلة الخبراء والمهنيين في مجال الضيافة والسياحة لتوقيع اتفاقيات مع وكالات السفر وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين».

تصل خبرة يورك الدولية إلى أكثر من 23 عاماً حيث كان مدير عام ونائب رئيس عمليات مجموعة فنادق «جي إتش إم» في سنغافورة وكان مسؤولاً عن تطوير علامة مجموعة فنادق «ثانوس» التجارية، ويتطلع إلى جعل فندق باب القصر وجهة رائدة في دولة الإمارات.