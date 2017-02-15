القرية العالمية تتصدر تصنيف وجهات الترفيه والتسلية في الإمارات

دبي (الاتحاد)

حازت القرية العالمية على التصنيف الأعلى كأفضل علامة تجارية بين الوجهات الترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما جاء في التقرير السنوي لمؤشر تصنيفات أفضل العلامات التجارية لعام 2016، الذي نشرته شركة «يوجوف» المتخصصة بالأبحاث التسويقية العالمية.

وأشار التقرير السنوي لتصنيف أفضل العلامات التجارية لعام 2016، الذي يسجل العلامات التجارية الحائزة على أعلى النتائج في استطلاع «باز» الذي يميز أكثر العلامات التجارية تميزاً في قطاعاتها المختلفة، إلى أنّ القرية العالمية تمكنت من حصد النصيب الأكبر من الأصوات الإيجابية لتصعد من المرتبة الثالثة خلال العام 2015 إلى المرتبة الأولى في عام 2016 على مستوى وجهات الترفية والتسلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للتقرير، فإن القرية العالمية صُنفت في المرتبة الأولى على قائمة أشهر العلامات التجارية المفضلة في قطاع الترفيه والتسلية في الإمارات، كما حصدت مركز الصدارة في قائمة أفضل 10 علامات تجارية تطوّراً على مستوى القطاع، وبالتالي فقد تم تتويج العلامة بالمركز الأول في قطاع التسلية والترفيه، كما حصدت نفس المركز كأكثر العلامات التجارية تطوراً خلال العام 2016.

واستند مؤشر تصنيف أفضل العلامات التجارية للعام 2016، الذي شمل 26 دولة حول العالم منها الإمارات والسعودية ومصر، إلى نتائج استطلاع «باز» لقياس مدى رواج وشعبية اسم العلامة التجارية على مؤشر يوجوف لتتبع الأداء اليومي للعلامات التجارية «براند إندكس».

وتضمن الاستطلاع سؤال المقيمين في الدولة عما إذا كانوا قد تفاعلوا إيجاباً أو سلباً مع العلامات التجارية خلال السنة الماضية، سواءً عبر الإعلانات أو الأخبار أو الشائعات، وأجاب المشاركون على هذه الأسئلة عبر الإنترنت على موقع يوجوف.

وقال أحمد حسين بن عيسى، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «نعتز بكوننا علامة إماراتية أصيلة استمرت في التطور على مدى أكثر من 20 عاماً إلى أن انتشر صداها في كل أنحاء العالم كإحدى أهم وجهات الترفيه العائلي في دبي».

ولفت إلى أن القرية العالمية قد تمكنت من ترسيخ مكانتها العالمية كعلامة رائدة للترفيه العائلي تنافس بقوة كبرى الوجهات الدولية الأكثر جذباً للزوار، وفي هذا الإطار تواصل استراتيجية التسويق والترويج للوجهة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يعزز حضورها القوي في كبرى منصات الترويج السياحية العالمية.