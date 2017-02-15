«فلاي دبي» تضيف ثلاث محطات جديدة في الصيف

دبي (الاتحاد)

تضيف «فلاي دبي» اعتباراً من يونيو المقبل 3 محطات جديدة إلى شبكة وجهاتها، وهي مدن باتومي في جورجيا، وكابالا في أذربيجان، وتيفات في مونتنجرو، والتي ستكون وجهات صيفية موسمية للناقلة التي ستخدمها برحلات منتظمة خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر.

ويأتي إطلاق هذه الوجهات الجديدة وتدشين الشركة لرحلاتها إلى مدينة بانكوك في نوفمبر الماضي تأكيداً لتوجه الناقة إلى تنويع شبكتها، وإضافة المزيد من الوجهات السياحية المهمة للمسافرين القادمين من دبي ووجهاتها في المنطقة، بحسب بيان أمس.

وتعد «فلاي دبي» أول ناقلة توفر رحلات جوية مباشرة من الإمارات إلى كل من كابالا وتيفات، كما أنها الأولى التي تخدم بوتامي برحلات مباشرة من دبي. ولن يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرات دخول لزيارة هذه الوجهات الثلاث فيما يتم منح المقيمين في الدولة تأشيرة الدخول عند الوصول إلى المطار.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»: «نحن مستمرون في استشراف الفرص لتوسيع شبكة وجهاتنا وتوفير خيارات أكبر أمام مسافرينا خاصة في موسم عطلات الصيف..هذه الوجهات الجديدة وبالتكامل مع شبكة وجهاتنا ستكون بوابة لاستكشاف هذه المناطق».