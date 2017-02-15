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توسع عملياتها من خلال الاستثمار في توفير حلول مبتكرة تتسم بالكفاءة

«ستراتا» و«ريلاينس» الهندية تتعاونان بمجال إنتاج المواد المتقدمة في صناعة الطيران

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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «ستراتا للتصنيع»، التابعة لشركة المبادلة للتنمية «مبادلة»، مذكرة تفاهم مع شركة «ريلاينس ديفنس ليمتد» الهندية، المملوكة بالكامل من مجموعة «ريلاينس إنفراستركتشر ليمتد»، بهدف التعاون المشترك لتوفير قدرات تصنيع متقدمة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مجال صناعة الطيران.

وجاء إبرام الاتفاقية ثمرة سلسلة مباحثات مستفيضة بين الشركتين، حيث من المقرر أن تتيح آفاقاً للتعاون المشترك في إنتاج مكونات هياكل الطائرات من المواد المركبة من ألياف الكربون، وصناعة وسلسلة توريد مواد التقوية التمهيدية، والمكونات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وألواح بدن الطائرة. وتأتي الاتفاقية في إطار رؤية «ستراتا» لتعزيز حضورها لتكون واحدة من أفضل الشركات بمجال صناعة الطيران على مستوى العالم.

وتدرس «ريلاينس ديفنس ليمتد» إقامة منشأة جديدة في مجمع «ديروباي أمباني»، الواقع في مركز الشحن الدولي متعدد الأغراض في مطار «ناجبور» (ميهان) بالهند، في إطار رؤية الشركة لدعم طموحاتها في مجال صناعة الطيران، ولتكون المنشأة جزءاً أساسياً من قطاع صناعة الطيران الواعد في الهند.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «تحظى شركة ستراتا بمكانة راسخة في مجال تصنيع هياكل الطائرات من المواد المركبة، وهي تحرص من هذا المنطلق على تطوير قدراتها عالمياً بالتعاون مع شركة ريلاينس، وتوسيع عملياتها من خلال الاستثمار في توفير حلول مبتكرة تتسم بالكفاءة في التكلفة التي من شأنها تحقيق الفوائد لعملائها والعمل على تحسين أدائها المالي».

وتشكّل علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات والهند عاملاً جوهرياً داعماً في تعزيز التبادل المعرفي، وتدعم التعاون بين الشركات من الجانبين للاستثمار المشترك في توفير منتجات عالمية الطراز. ... المزيد
     
 

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