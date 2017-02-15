42 مليار درهم تداولات عقارية في دبي خلال 45 يوماً

حسام عبدالنبي (دبي)

وصلت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال 45 يوماً الأولى من عام 2017 إلى 42 مليار درهم عبر 9900 معاملة، فيما تجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية خلال عام 2016 مستوى 91 مليار درهم، تم ضخها من قبل 42018 مستثمراً، حسب إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك، أعلنها ماجد المري، مدير إدارة أول الترويج العقاري في مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لأراضي دبي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس للإعلان عن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض العقارات الدولي الذي يقام في دبي خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، أن السوق العقاري في دبي اتخذ منحنى إيجابياً منذ بداية يناير وحتى منتصف فبراير الجاري.

وأشار المري، إلى أن الدائرة تولي أهمية بالغة للفعاليات الهادفة إلى إبراز العوامل القوية التي يتمتع بها السوق العقاري في دبي، وتحرص على توفير مظلة داعمة لها، بما يساعدها على تحقيق أهدافها، منوهاً بأن دعم المعارض يأتي ضمن المهام الأساسية، وعلى وجه التحديد ما يخص تنظيم العمل العقاري بشكل يضمن الحقوق لجميع المتعاملين، ويساعد على توفير بيئة مثالية وجاذبة للمطورين العقاريين للعمل والإبداع.

ومن جهته، قال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، إن المعرض يشهد هذا العام إطلاق العديد من المبادرات أهمها قرية الوسطاء العقاريين بالتعاون مع أراضي دبي، حيث سيعرض الوسطاء العقاريون أحدث وأفضل العقارات في دبي وسيمنح زوار المعرض خصومات خاصة وعروضاً حصرية على مدى أيام المعرض الثلاثة عند شرائهم للعقارات، منوهاً أنه من خلال قرية الوسطاء العقاريين يمكن للمطورين والوسطاء والمستثمرين الالتقاء والتواصل مع الحصول على برامج تدريبية مجانية.