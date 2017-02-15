240.000 تحميل لتطبيق «زوروا أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتوافر النسخة الرابعة من تطبيق هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الذكي «زوروا أبوظبي»، الذي تم تحميله أكثر من 240 ألف مرة من قبل المستخدمين، لأجهزة الهواتف المدعومة بأنظمة «آيفون» و«أندرويد» و«ويندوز».

ويتضمن التطبيق العديد من التحديثات التي تجعلها تجربة مشوقة يسهل على المستخدم خوضها، ويتيح التطبيق الدخول إلى المحتوى ذاته من بوابة الوجهة السياحية للإمارة VisitAbuDhabi.ae.

وكانت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة حصدت جائزة «أفضل تطبيق حكومي ذكي عن فئة السياحة» عن نسختها المطورة الجديدة لتطبيقها «زوروا أبوظبي».

ونالت أحدث نسخة من تطبيق «زوروا أبوظبي»، والتي تتيح للمستخدمين الدخول الفوري إلى كل ما هو جديد في الإمارة باستخدام هواتفهم الذكية وحواسيبهم اللوحية، الجائزة عن فئة السياحة، خلال حفل السباق العالمي لرواد التكنولوجيا الخاص الذي أقيم في دبي أمس الأول في إطار قمة الحكومات العالمية 2017.

وتكرم فئة «السياحة» ابتكارات المؤسسات الحكومية الخاصة بالهواتف المتحركة في مجال التنمية السياحية، والسفر والضيافة، والثقافة والفنون، والجولات السياحية، والتسوق.

وبفضل تميزه الكبير، فقد نال تطبيق «زوروا أبوظبي» من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة استحسان لجنة التحكيم على الرغم من المنافسة الشديدة من قبل الهيئات النظيرة من اليابان وروسيا.

وتسلم الجائزة في دبي كل من محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وسيف سعيد غباش، مدير عام الهيئة.