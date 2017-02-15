«إكسبو 2020» يبرم شراكة لتوفير تجارب خاصة للزوار

دبي (الاتحاد)

انضمت شركة «إس إيه بي» (SAP) للحلول البرمجية الابتكارية، إلى برنامج شراكة «إكسبو 2020 دبي»، كأول شريك دولي في فئة «شريك أول رسمي»، لتوفير تجارب متميزة تلبي المتطلبات الشخصية للملايين من زوار المعرض العالمي القادمين من مختلف أنحاء العالم، حسب بيان أمس.

وتسهم «إس إيه بي» بصفتها شريكاً رسمياً في تطوير منصات تكنولوجية فورية تتيح لمنظمي الحدث والعارضين، بتحليل البيانات تحليلاً فورياً لرصد توجّهات الزوّار، واستخدام النتائج لتقديم تجربة خاصة بكل زائر مصممة حسب أولوياته وتطلعاته.

وتمتلك «إس إيه بي» حلول «التكنولوجيا الفورية» القادرة على تحويل البيانات التحليلية إلى أفكار تبنى على أساسها الأفعال. وبواسطة هذه التكنولوجيا سيحصل زوار الحدث، على سبيل المثال، على مقترحات بأقصر الطرق للأجنحة التي يريدون زيارتها، أو إرشادهم للأماكن التي يستطيعون فيها الاطلاع مثلاً على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي.

ولا تقدم هذه التقنية مجرد الإرشاد المكاني للزوار داخل المعرض فقط، بل تمتد إلى توفير تجربة متكاملة خاصة بكل زائر تشمل كل جوانب رحلته خلال الحدث العالمي المرتقب، بما في ذلك سبل الضيافة والإقامة الفندقية والنقل والاتصالات.