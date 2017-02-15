«إكسبو 2020» يبرم شراكة لتوفير تجارب خاصة للزوار

دبي (الاتحاد)
انضمت شركة «إس إيه بي» (SAP) للحلول البرمجية الابتكارية، إلى برنامج شراكة «إكسبو 2020 دبي»، كأول شريك دولي في فئة «شريك أول رسمي»، لتوفير تجارب متميزة تلبي المتطلبات الشخصية للملايين من زوار المعرض العالمي القادمين من مختلف أنحاء العالم، حسب بيان أمس.
وتسهم «إس إيه بي» بصفتها شريكاً رسمياً في تطوير منصات تكنولوجية فورية تتيح لمنظمي الحدث والعارضين، بتحليل البيانات تحليلاً فورياً لرصد توجّهات الزوّار، واستخدام النتائج لتقديم تجربة خاصة بكل زائر مصممة حسب أولوياته وتطلعاته.
|
ولا تقدم هذه التقنية مجرد الإرشاد المكاني للزوار داخل المعرض فقط، بل تمتد إلى توفير تجربة متكاملة خاصة بكل زائر تشمل كل جوانب رحلته خلال الحدث العالمي المرتقب، بما في ذلك سبل الضيافة والإقامة الفندقية والنقل والاتصالات.
|