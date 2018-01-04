فاتن حمامة.. «لا أنام»

القاهرة (الاتحاد)
«لا أنام»..
من كلاسيكيات السينما المصرية، حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وامتاز بقوة أداء ممثليه ومهاراتهم العالية، وبحرفة إخراجية مرتفعة من مخرجه صلاح أبوسيف الذي استند إلى قصة محبوكة لاحسان عبدالقدوس على نحو جعل المشاهد غير راغب في انتهاء الفيلم، علماً بأن القصة المطبوعة حققت مبيعات خيالية وقت طباعتها.
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الندم
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فتاة شريرة
وقال الناقد طارق عبدالعزيز كمال إن الرقابة والنقاد اعترضوا على بعض مشاهد الفيلم وقت عرضه، منها ذهاب فتاة لمنزل رجل، وتبديل ملابسها المدرسية بملابس أخرى بالمصعد، ومكائدها لخراب البيوت، وأشار إلى أن فاتن رفضت بطولة الفيلم لأن دورها كان لفتاة شريرة، وهي تعودت على أدوار الفتاة المنكسرة، وخشيت من كره الجمهور لها، ولكن المخرج أقنعها أنه لابد من أن تغير أدوارها، وعندما حضرت العرض الأول للفيلم سمعت سباب الجمهور لها، فعاتبته وأكدت له ظنونها، فأجابها أن الهجوم يؤكد نجاحها، ورغم ذلك قررت عدم أداء أدوار الشخصيات الشريرة بعد ذلك.