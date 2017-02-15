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حريق ورشة والده وخسارة الأموال يحولها سيرج غودين إلى ثروة
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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

إعداد: ريم البريكي

يسترجع سيرج غودين ذكريات الماضي، حينما كان لايزال في سن الـ16ربيعاً، وقتها كانت عائلته تعيش في منطقة ريفية، بحريق هائل أتى كل كامل ورشة الخشب التي يمتلكها والده، ولم تكن مؤمنة؛ لذلك خسر والده التعويض بخسارته جميع أمواله، وقال غودين: «لقد كانت الخسارة فادحة، مما دفع إخواني وأخواتي لمساعدة والدنا لاستعادة الورشة وإعادة بناء أعمال والدي التجارية». ولد سيرج غودين، في عام 1949، ويحتل الترتيب الرابع بين 9 أبناء في ريف مقاطعة كيبيك بكندا، التي تبعد نحو 300 ميل إلى الشمال من مونتريال، وفجأة وجد نفسه مع إخوته مضطراً إلى كسب المال لمساعده والديه على تحمل أعباء المعيشة.

وبين غودين أن والده الذي أكمل تعليمه حتى الصف الخامس كان رجل أعمال يمتلك ورشة لأعمال الخشب، وتزوج وهو في سن 19، وبدأ تدريجياً في تطوير نشاطه..

تميز والده بحسن معاملته للعاملين بورشته، كان قريباً منهم بشكل كبير، لم يكن يرضى حتى يرى الابتسامة تعلو وجوه جميع العاملين لديه، فكان الجميع يتعامل على أنهم أسرة واحدة.

في المقابل، كانت والدته تبث في أسرتها روح الطمأنينة وتشعرهم بدفء الأسرة، كان والداه يقومان بواجبهما الإنساني في رعاية احتياجات الناس ومساعدتهم بالطرق كافة، علما أولادهما احترام الآخرين، وأن يكونوا صادقين، إلى جانب العمل الجاد وتكريسه لمشاريعنا أي كانت تلك المشاريع التي هي أمامنا.

امتازت عائلته بالتماسك، ووصف غودين سر ذلك الرابط القوي قائلاً «إننا نعيش في منطقة ريفية؛ ولذلك نحن نعتمد على بعضنا بعضاً في كل شيء. لقد استمتعت باللعب مع إخواني وأخواتي. كان لدينا أيضاً عائلة أخرى تتمثل في عوائل أعمامي الذين كان لديهم 21 طفلاً. كان هناك دائماً الكثير من الناس المحيطين بي، وكانت طفولتي سعيدة». في سن 12 كان غودين يعمل خلال فترة الصيف مع بقية إخوته في ورشة والده، كانت هذه الفترة تعتبر من الفترات الممتعة لغودين، ويجد متعته في تجاذب الحديث مع الزبائن، هذه التجربة أثرت خيال سيرج لتصور المستقبل وطموحه في أن يكون رجل أعمال، إلا أنه حقيقة لم يكن يدري أي من المشاريع سيسلك وأي المجالات الأعمال سيكون بارعاً بها. ... المزيد
     
 

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