رسالة إلى مستثمر

جاسم الصديقي

تمر الأيام والسنوات وكل يومٍ نحن في علمٍ جديد، ننسى الأمس دائماً، ونفكر بالمستقبل دوماً، وننسى حاضرنا أبداً.

هو طبع الإنسان، لكن من استطاع أن يحقق المعادلة الذهبية بالاستفادة من خبرة الماضي إيجاباً وسلباً، واستغلال وقته الحاضر وعياً وإدراكاً، تحقق له ما يصبو إليه بمستقبل عامر.

لُقِّبَ ابن آدم بـ«الإنسان» لأنه ينسى بمرور الأيام ما مضى، وإن كان النسيان في بعض الأحيان رحمة وهبة من رب العباد، ولكن في سياق تحقيق الغايات ووضع خريطة الطريق لتحقيق الغايات يكون النسيان ناقوس خطر.

نقرأ دائماً، ونسمع مراراً وتكراراً، تعابير وأمثالاً وأقوالاً وأفعالاً، عن الطمع والجشع والبخل والثراء السريع والشهرة.

تطغى علينا العاطفة والمشاعر ورهفة القلب، فننسى ما مضى من قول وفعل، ونتناسى ما عاصرنا، وننجرف مع التيار. تيار الأموال والثراء السريع، نبحر في البحور بحثاً عن جزيرة الكنز والكنز المدفون، وننسى المعادلة الذهبية وماضينا.